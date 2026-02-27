"Наближається велика ніч": Усик і Верховен зробили перші заяви про бій
- Олександр Усик і Ріко Верховен висловили взаємну повагу перед майбутнім боєм, який відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті.
- Усик і Верховен підкреслили, що поєдинок буде битвою "абсолютного проти абсолютного" з чемпіонськими титулами WBC, WBA та IBF на кону.
Абсолютний чемпіон Олександр Усик і легенда кікбоксингу Ріко Верховен висловилися про майбутній бій, який відбудеться 23 травня в Єгипті. Обидва бійці з нетерпінням чекають зустрічі у ринзі.
Чемпіони своїх видів спорту, володар поясів WBC, WBA та IBF Олександр Усик і багаторічний лідер кікбоксингу Ріко Верховен, дали перші коментарі після оголошення очного поєдинку. Обидва спортсмени наголосили на взаємній повазі та очікуванні цікавого протистояння, інформує Turki Alalshikh.
Дивіться також Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик
Що сказав Усик?
Українець високо оцінив кар’єру суперника, назвавши його "справжнім королем кікбоксингу" та підкресливши, що бої в боксі й кікбоксингу суттєво відрізняються.
Я щиро поважаю людей, які досягають вершини у своєму спорті. Ріко – один із них, потужний атлет і великий чемпіон. Бути чемпіоном – це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри. Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі. Це буде унікальний досвід для нас обох, і я знаю, що фанати також у захваті. Наближається велика ніч,
– заявив Усик.
Слова Верховена
Ріко Верховен, який понад десятиліття домінував у кікбоксингу, прокоментував майбутню зустріч із Усиком як "битву абсолютного проти абсолютного".
Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод – воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі. Усик – абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Найкращий проти найкращого,
– додав Верховен.
Що відомо про бій Усика і Верховена?
- Зустріч Усика з Верховеном відбудеться 23 травня 2026 року. Поєдинок пройде на арені в Гізі у Єгипті.
- На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик.