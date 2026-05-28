Туркі Аль-Шейх назвав рахунок у бою Усик – Верховен до моменту зупинки

У суботу, 23 травня, в Єгипті неподалік пірамід Гізи відбувся поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Ще задовго до старту бій привернув значну увагу, адже на рингу зустрілися представники двох різних видів спорту – професійного боксу та кікбоксингу.

Після завершення поєдинку дискусії не припинилися. Причиною жвавих обговорень стала зупинка бою всього за секунду до завершення раунду. Через це чимало людей продовжують висловлювати свої думки та сперечатися щодо результату і перебігу зустрічі, повідомляє 24 Канал.

Який рахунок був у бою Усик – Верховен?

Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх поділився власною оцінкою скандального поєдинку між українцем та нідерландцем. За словами функціонера, на момент зупинки зустрічі на його суддівській записці лідирував Верховен.

Перед 11-ю трихвилинкою у мене Ріко перемагав у три раунди [96:93],

– заявив Аль-Шейх.

Нагадаємо, що поєдинок завершився достроково, проте Туркі Аль-Шейх вважає, що до фінальних раундів перевага була на боці представника кікбоксингу.

Який був перебіг подій у бою Усика проти Верховена?

Нідерландський кікбоксер, хоч і вважався андердогом у класичному боксі, зміг здивувати Усика своєю швидкістю, розміром та агресивним стилем бою.

На момент зупинки поєдинку в 11-му раунді Верховен випереджав за очками: у двох суддів рахунок був нічийний (95 – 95), а третій віддавав перевагу нідерландцю (96 – 94).

Перелом у бою стався наприкінці 11-го раунду: Усик провів потужну комбінацію і точним правим ударом відправив Верховена у тяжкий нокдаун. Ріко зумів піднятися, але Олександр одразу пішов у атаку, загнавши суперника у кут рингу. Побачивши, що Верховен пропускає серію сильних ударів і не може захищатися, рефері зупинив бій за секунду до кінця раунду.