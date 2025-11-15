Олімпійський чемпіон на очах Усика брутально нокаутував "небитого" нігерійця

Український боксер Олександр Усик відвідав вечір боксу у Ташкенті. В одному з поєдинків зустрілися дворазовий олімпійський чемпіон Баходір Джалолов з Узбекистану та непереможений нігерієць Соломон Адебайо.

Суперники провели бій в рамках надважкого дивізіону, абсолютним чемпіоном якого залишається Олександр Усик. Поєдинок Джалолов – Адебайо тривав лише чотири раунди, повідомляє 24 Канал.

Як Усик відреагував на нокаут від Джалолова?

Перед звітним поєдинком потужний нігерієць здобув 14 перемог на профі-рингу, в тому числі 13 – нокаутом. Проте Адебайо нічого не зміг протиставити дворазовому олімпійському чемпіону з Узбекистану.

Джалолов упродовж поєдинку володів перевагою. У четвертому раунді африканець не витримав удару узбека та впав на канвас. Рефері зупинив бій і присудив перемогу Джалолову.

Відео нокауту в бою Джалолов – Адебайо

Після бою Баходір Джалолов сфотографувався з легендами боксу – Олександром Усиком та Теренсом Кроуфордом. Українець та американець були гостями вечора боксу у Ташкенті.

Джалолов попозував з Усиком та Кроуфордом: дивіться відео

Коли Усик повернеться на ринг та хто стане суперником?