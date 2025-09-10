Поєдинок між легендами світового футболу легендами збірної Португалії відбудеться у понеділок, 15 вересня. Серед учасників благодійного матчу у Лісабоні заявлений боксер Олександр Усик, пише 24 Канал з посиланням на Legends Charity Game.

Хто зіграє разом з Усиком в одній команді?

Олександр Усик буде єдиним учасником матчу, який не грав на професійному рівні у футбол. Абсолютний чемпіон світу з боксу приєднається до команди легенд світового футболу.

"Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик увійде до складу команди World Legends на благодійній грі Legends!

Він долучається до боротьби за збір коштів для наших чотирьох благодійних організацій, які підтримують громади, які постраждали від війни, в Україні та всьому світі", – йдеться у повідомленні організаторів матчу.

Усик зіграє благодійний матч / фото Legends Charity Game

Засновник і генеральний директор Sport Global Расмус Соджмарк розповів, що заради Усика зробили виключення.

"Усі інші учасники – футболісти, але коли Олександр Усик запитав, чи може він грати, відповідь була "Так"! Я великий шанувальник Усика, і мені дуже приємно додати ще одну ікону та легенду до команди World Legends", – сказав Соджмарк.

Партнерами Усика по команді зірок будуть: Едвін ван дер Сар, Петр Чех, Джон Террі та Майкл Овен, Карлес Пуйоль, Гайска Мендьєта, Юрі Джоркаефф, Георге Хаджі, Христо Стоїчков, Алессандро Дель П'єро та Хенрік Ларссон, Георгіос Карагуніс, Кафу, Хав'єр Дзанетті, Роберто Карлос, Кака та Хав'єр Савіола.

За легенд Португалії гратимуть: Луїш Фігу, Рікарду Куарежма, Нані, Елісеу, Бруну Алвеш, Рікарду Карвалью, Пепе, Фабіу Коентрао, Маніше, Паулета, Вітор Байя, Жосе Босінгва Деку, Бету, Хорхе Андраде, Дані, Тьягу Мендеш, Сімау, Елдер Поштіга, Нуну Гомеш та Коштінья.

