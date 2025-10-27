Чи повторить долю Ф'юрі та Джошуа: британська преса дала свій прогноз на бій Усик – Вордлі
- Олександр Усик планує провести бій проти Фабіо Вордлі у березні 2026 року.
- Британські ЗМІ називають українця явним фаворитом поєдинку.
Український боксер Олександр Усик близький до повернення в ринг. Спортсмен востаннє бився ще у липні цього року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
Наступним суперником Усика має стати Фабіо Вордлі. 30-річний британець здобув це право завдяки перемозі над Джозефом Паркером, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.
Чи є шанси у Вордлі проти Усика?
Вордлі став тимчасовим чемпіоном за версією WBO та обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс Усика. Українець же наразі володіє всіма чотирма титулами у надважкій вазі.
Британська преса вже смакує майбутній бій та робить на нього прогнози. На відміну від попередніх боїв Усика, цього разу вони віддають належне українцю та визнають його явним фаворитом
Одна справа – отримати бій з Усиком, а зовсім інша – перемогти його. Тайсон Ф'юрі намагався двічі, але зазнав невдачі. Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа – так само. Усик – непересічний боєць. Він має незламну волю до перемоги та елітний набір навичок, а також блискучий боксерський інтелект. Українець прекрасно рухається, працює ногами та здатен задавати приголомшливий темп,
– пише Sky Sports.
Нагадаємо, що Усик є єдиним боксером-важковаговиком в історії, якому вдалось двічі стати абсолютним чемпіоном світу. На рахунку українця 24 перемоги у 24-х боях.
Водночас Вордлі має неймовірну статистику нокаутів – 19 у 20-ти поєдинках. Але при цьому Фабіо все одно куди менш досвідчений боксер за Усика.
Вордлі буде більш значним аутсайдером, ніж інші британські важковаговики. Ф'юрі та Джошуа двічі були чемпіонами до бою з Усиком, а Дюбуа брав титул IBF та нокаутував Джошуа. У Вордлі немає такого бекграунду. Але у Фабіо справді є щось своє. Неймовірна стійкість і вибухова сила удару, які принесли йому перемогу, коли здавалося, що все втрачено. Його рішучість перемагати може зіграти свою роль,
– йдеться в аналізі від Sky Sports.
Очікується, що бій між Усиком та Вордлі відбудеться у березні 2026 року. Принаймні такими планами поділився промоутер британця Френк Воррен в інтерв'ю The Ring.
Коли Усик завершить кар'єру?
- Після перемоги над Дюбуа українець вдруге зібрав пояси WBA, WBC, WBO, IBO та IBF. Раніше він вже ставав абсолютом як у хевівейті, так і крузервейті.
- Наступним суперником Усика мав стати Джозеф Паркер. Новозеландець був обов'язковим претендентом на пояс WBO.
- Проте через травму спини українця Паркер вирішив провести бій проти Фабіо Вордлі. Зрештою програш позбавив новозеландця права претендувати на бій із Усиком.
- Олександр вже заявляв, що планує провести лише один бій перед завершенням кар'єри. Експромоутер Усика Олексанр Красюк впевнений, що команда українця продовжить шукати поєдинки для нього.
- Раніше ходили чутки про можливе повернення у ринг Тайсона Ф'юрі. Британець зацікавлений у третьому бою проти українця. Ще одним кандидатом в суперники Усику називається Мойзес Ітаума.