Наступним суперником Усика має стати Фабіо Вордлі. 30-річний британець здобув це право завдяки перемозі над Джозефом Паркером, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Чи є шанси у Вордлі проти Усика?

Вордлі став тимчасовим чемпіоном за версією WBO та обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс Усика. Українець же наразі володіє всіма чотирма титулами у надважкій вазі.

Британська преса вже смакує майбутній бій та робить на нього прогнози. На відміну від попередніх боїв Усика, цього разу вони віддають належне українцю та визнають його явним фаворитом

Одна справа – отримати бій з Усиком, а зовсім інша – перемогти його. Тайсон Ф'юрі намагався двічі, але зазнав невдачі. Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа – так само. Усик – непересічний боєць. Він має незламну волю до перемоги та елітний набір навичок, а також блискучий боксерський інтелект. Українець прекрасно рухається, працює ногами та здатен задавати приголомшливий темп,

– пише Sky Sports.

Нагадаємо, що Усик є єдиним боксером-важковаговиком в історії, якому вдалось двічі стати абсолютним чемпіоном світу. На рахунку українця 24 перемоги у 24-х боях.

Водночас Вордлі має неймовірну статистику нокаутів – 19 у 20-ти поєдинках. Але при цьому Фабіо все одно куди менш досвідчений боксер за Усика.

Вордлі буде більш значним аутсайдером, ніж інші британські важковаговики. Ф'юрі та Джошуа двічі були чемпіонами до бою з Усиком, а Дюбуа брав титул IBF та нокаутував Джошуа. У Вордлі немає такого бекграунду. Але у Фабіо справді є щось своє. Неймовірна стійкість і вибухова сила удару, які принесли йому перемогу, коли здавалося, що все втрачено. Його рішучість перемагати може зіграти свою роль,

– йдеться в аналізі від Sky Sports.

Очікується, що бій між Усиком та Вордлі відбудеться у березні 2026 року. Принаймні такими планами поділився промоутер британця Френк Воррен в інтерв'ю The Ring.

