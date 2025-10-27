Следующим соперником Усика должен стать Фабио Уордли. 30-летний британец получил это право благодаря победе над Джозефом Паркером, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Есть ли шансы у Уордли против Усика?

Уордли стал временным чемпионом по версии WBO и обязательным претендентом на чемпионский пояс Усика. Украинец же сейчас владеет всеми четырьмя титулами в супертяжелом весе.

Британская пресса уже смакует предстоящий бой и делает на него прогнозы. В отличие от предыдущих боев Усика, на этот раз они отдают должное украинцу и признают его явным фаворитом

"Одно дело – получить бой с Усиком, а совсем другое – победить его. Тайсон Фьюри пытался дважды, но потерпел неудачу. Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – так же. Усик – незаурядный боец. Он имеет несокрушимую волю к победе и элитный набор навыков, а также блестящий боксерский интеллект. Украинец прекрасно двигается, работает ногами и способен задавать потрясающий темп",

– пишет Sky Sports/

Напомним, что Усик является единственным боксером-тяжеловесом в истории, которому удалось дважды стать абсолютным чемпионом мира. На счету украинца 24 победы в 24-х боях.

В то же время Уордли имеет невероятную статистику нокаутов – 19 в 20-ти поединках. Но при этом Фабио все равно куда менее опытный боксер, чем Усик.

Уордли будет более значительным аутсайдером, чем другие британские тяжеловесы. Фьюри и Джошуа дважды были чемпионами до боя с Усиком, а Дюбуа брал титул IBF и нокаутировал Джошуа. У Уордли нет такого бэкграунда. Но у Фабио действительно есть что-то свое. Невероятная стойкость и взрывная сила удара, которые принесли ему победу, когда казалось, что все потеряно. Его решимость побеждать может сыграть свою роль,

– говорится в анализе от Sky Sports.

Ожидается, что бой между Усиком и Уордли состоится в марте 2026 года. По крайней мере такими планами поделился промоутер британца Фрэнк Уоррен в интервью The Ring.

