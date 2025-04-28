Дякую, що приглядав за моїм поясом, – Усик вперше звернувся до Дюбуа після оголошення реваншу

Пізно ввечері 27 квітня з'явилась офіційна інформація про реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Боксери вдруге зустрінуться в одному ринзі 19 липня 2025 року.

Поєдинок відбудеться на культовому стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Олександр Усик вперше прокоментував офіційне оголошення реваншу проти Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

До теми Усик – Дюбуа 2: офіційно оголошено дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Перший коментар Усика після оголошення реваншу

Український чемпіон світу доволі лаконічно відреагував на другий бій проти "Динаміта". Усик зі словами вдячності звернувся до британця та водночас пригрозив Даніелю.

Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Даніелю, що приглядав за моїм поясом IBF – тепер я збираюся його повернути,

– заявив Усик.

Довідка. Перший бій Усика проти Дюбуа відбувся ще у серпні 2023-го року. У тому поєдинку перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді здобув Олександр, хоча у 5-му раунді побував на канвасі. Все через удар нижче пояса від Даніеля. Хоча сам британець та його команда запевняли, що удар був за правилами боксу, а українець просто симулював, аби відпочити.

Нагадаємо, що інсайдер The Ring Майк Коппінджер нещодавно першим заявив, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня. Хоча перед цим називав дату 12 липня. В обох випадках на такий інсайд різко відреагував менеджер українського боксера Егіс Клімас. Відомий функціонер заявив, що Коппінджер взагалі нічого не тямить у боксі, тому його у спільноті ніхто не поважає.

Також поміж цими інсайдами з'явилось офіційне рішення IBF, яке зобов'язало Дюбуа провести захист поясу проти Дерека Чісори. Схоже, що команді Даніеля вдалось вмовити організацію провести реванш за "абсолют" у хевівейті.