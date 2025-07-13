"Наступна зупинка – Лондон": Усик закінчив підготовку до бою за абсолют – командне фото
- Олександр Усик завершив підготовку до бою з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі".
- Команда Усика готова вирушати до Лондона для участі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Олександр Усик уже 19 липня спробує втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.
Український боксер готувався до титульного поєдинку у тренувальному таборі в Іспанії. Він закінчив цей етап підготовки, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Олександра Усика.
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Підготовка Усика до Дюбуа завершена
Об'єднаний чемпіон світу в соцмережах виклав фото з командою. Він заявив, що вони готові вирушати у столицю Англії, де відбудеться бій за абсолют.
Наступна зупинка: Лондон,
– написав Усик
Команда Усика готова вирушати на битву з Дюбуа / Фото з соцмереж боксера
Зазначимо, що поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі". Це буде реванш між боксерами. У першому бою українець переміг "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Довідка. Попереду на боксерів очікує медіатиждень, протягом якого буде проведено чимало офіційних заходів. Він розпочнеться у середу, 16 липня, коли зіркові супертяжі з'являться перед камерами для відкритого тренування.
Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик назвав найкращого боксера сучасності. Він виділив бійця, який ставав чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.