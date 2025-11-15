Усик згадав про росіянина під час дружнього спарингу з Кроуфордом: демонстративне відео

Олександр Усик та Теренс Кроуфорд стали гостями вечора боксу в Узбекистані. Під час зустрічі обидва непереможні боксери провели імпровізовану сутичку.

У соцмережах авторитетного журналу The Ring з'явилось відео боротьби Олександра Усика та Теренса Кроуфорда. Під дружнього спарингу непереможний американський боксер мав традиційну кавказьку папаху, пише 24 Канал.

Якого росіянина згадав у своїй розмові Усик?

Український абсолютний чемпіон світу вирішив кумедно ухилитись, згадавши при цьому російського колишнього бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова, якого часто можна було побачити у папасі.

Брате, стій. Я – двоє Хабібів,

– сказав Усик у сторону Кроуфорда.

Ці слова неабияк розвеселили Теренса та завершили жартівливий спаринг.

Відео боротьби Усика та Кроуфорда

Цікаво, що Усик не став конкретизувати прізвище Хабіба, назвавши тільки ім'я. Однак у The Ring уточнили, якого саме Хабіба українець мав на увазі. Мова йшла безпосередньо про російського колишнього чемпіона UFC Нурмагомедова.

Відзначимо, що Усик та Кроуфорд на пам'ять зробили спільні фото, які з'явилась на сторінці Теренса в інстаграмі.

Мій брат,

– із теплотою підписав фото Теренс.

Американський "Мисливець" з особливою повагою ставиться до Усика.

Відзначимо, що Усик та Кроуфорд були почесними гостями на вечорі боксу LIFT Promotions у Ташкенті (Узбекистан). У головному бою боксерської події узбецький боксер Баходир Жалолов здолав представника Нігерії Соломона Адебайо.

