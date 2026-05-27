Sport News 24 Бокс Усик назвав людину, через яку ледь не програв бій Верховену
27 травня, 14:46
Усик назвав людину, через яку ледь не програв бій Верховену

Олександр Щербатих
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик висловився про команду недавнього опонента Ріко Верховена. Українець відзначив хорошу роботу.

Усик вирішив віддати належне підготовці нідерландця до їх поєдинку у Гізі. Слова чемпіона передає 24 Канал

Кого відзначив Усик? 

Український спортсмен заявив, що під час підготовки до вечора боксу в Єгипті добру роботу виконав багаторічний наставник Ріко Верховена. 

Тренер у нього досить розумний – дядько Тайсона Ф'юрі, Пітер Ф'юрі. Він підготував Тайсона до бою з Володимиром Кличком. Він розумний, математик і стратег. Я не розумів, що він буде робити, 
– сказав після бою Усик. 

Зазначимо, що Верховен є підопічним цього спеціаліста уже близько 15 років. 

Саме Ф’юрі протягом усього цього часу працює над покращенням боксерського складника у техніці нідерландського бійця, який переважну частину кар’єри провів у кікбоксингу. 

Що відомо про Пітера Ф’юрі? 

Відомо, що 68-річний тренер народився в Англії, у родині місцевих кочівників. У сім’ї Ф’юрі заведенно займатись боксом, тож Пітер і сам виходив на професійний ринг у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма). Щоправда, є точні дані стосовно лише одного його поєдинку, який Ф’юрі програв у березні 1988 року. 

Згодом Пітер почав тренувати та долучився до кар’єри щонайменше п’яти боксерів зі свого сімейства. 

Найвідомішим з них є колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який перемагав Володимира Кличка та двічі бився з Олександром Усиком.

