Усик знайшов нового промоутера після несподіваного звільнення Красюка

Олександр Усик нещодавно оголосив про припинння співпраці з Олександром Красюком. Проте український чемпіон недовго залишився без промоутера.

Тепер Короля хевівейту представлятиме інша промоутерська компанія. На сайті BoxRec у профілі Олександра Усика з'явилась назва іншої організації, повідомляє 24 канал.

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Хто представлятиме Усика

Протягом 12 років інтереси Олександра Усика представляла промоутерська компанія K2 Promotions. Однак тепер інша організація займатиметься справами українського чемпіона.

У профілі Усика на сайті BoxRec з'явилась назва нової промоутерської компанії – Usyk17 Promotion. Цікаво, що у графі промоутер залишається Олександр Красюк.

До слова. Usyk17 Promotion – це власна промоутерська компанія Олександра Усика, яку було відкрито у 2020 році. Організація встигла провести два турніра з боксу в Україні.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Зіркові представники надважкого дивізіону битимуться 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що відомий промоутер Френк Воррен висловився про рішення Олександра Усика звільнити Олександра Красюка.