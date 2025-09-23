Футбольні уболівальники дізнались ім'я нового володаря "Золотого м'яча". Найкращим футболістом 2025 року став вінгер паризького ПСЖ Усман Дембеле.

Нагороду 28-річному французу вручив легендарний бразилець Роналдінью. Усман Дембеле видав класний сезон та приємно здивував своєю переможною промовою, повідомляє 24 Канал.

Як Дембеле заплакав після перемоги на церемонії "Золотого м'яча"?

Французький вінгер випередив у голосуванні Вітінью та Ламіна Ямаля, які були його найближчими переслідувачами.

Відео оголошення переможця "Золотого м'яча-2025"

Під час промови Дембеле не зміг стримати сліз. Його слова розчулили не одну людину у залі театру Шатле.

Відео емоцій Дембеле

У фіналі ведучі запросили на сцену маму Усмана.

Цікаво, що легендарний Луїш Фігу у коментарі AS назвав свою трійку фаворитів. Вона повністю співпала із голосуванням.

Статистика та що виграв Усмана Дембеле у сезоні-2024/2025?