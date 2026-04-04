УЄФА відзначився ганебним рішенням щодо білорусів у європейському футболі

У більшості видів спорту питання допуску білорусів до міжнародних змагань синхронізоване з росіянами. Проте виняток становить футбол, в якому УЄФА дозволяє збірним та клубам країни-співучасниці агресії проти України виступати під власним прапором.

У жіночому футболі на рівні U-17 це призвело до гучного скандалу: як видно з інформації на сайті УЄФА, дівоча збірна Білорусі виграла групу кваліфікації на Євро, не здобувши жодної перемоги. До цього призвела принципова позиція балтійських держав.

Чому білоруски продовжили боротьбу за потрапляння на Євро?

Система відбору у юнацькому жіночому футболі досить складна: у першому раунді білоруски виступали в Лізі B і мали посідати перше місце у квартеті, щоб на другий раунд перейти в Лігу A і мати шанс боротися за путівку на Євро.

Жеребкування визначило для збірної U-17 суперниць із Естонії, Литви та Мальти. Балтійські держави категорично відмовилися грати з представницями країни, яка стала співучасницею російських воєнних злочинів проти України.

УЄФА замість перегляду свого рішення про допуск білорусок просто присудили литовкам та естонкам технічні поразки з рахунком 0:3. В заключному матчі білоруски програли мальтійкам, що свідчить про надзвичайно низький рівень цієї команди.

Проте за рівності очок у трьох команд за нечесними додатковими показниками – нібито 6 забитих м'ячів у Білорусі – саме ця збірна виграла групу і продовжила шлях до континентальної першості.

Рішення УЄФА обурили користувачів мережі, які до того ж висловили сумнів у тому, що у складі дівочої збірної справді змагаються тільки дівчата. Адже деякі з гравців за антропометрією та зовнішнім виглядом нагадують чоловіків.

