17 травня, 17:45
Футболка Шахтаря на вершині Евересту: український альпініст підкорив новий рекорд
Основні тези
- Український альпініст Валентин Сипавін підняв футболку Шахтаря на Еверест, яку виставлять на благодійний аукціон.
- Сипавін з Харківщини вже вісім разів підкорював Еверест, що є безпрецедентним досягненням для українського альпінізму.
- Він є випускником Харківського національного університету імені Каразіна та тричі ставав чемпіоном України з альпінізму.
Відомий український альпініст Валентин Сипавін здійснив сходження на Еверест. Із собою у подорож він взяв талісман – футболку Шахтаря.
Валентин Сипавін взяв на найвищу вершину світу футболку Шахтаря з номером 8. Після повернення альпініста вона буде виставлена на благодійний аукціон, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Шахтаря.
Читайте також Фани Шахтаря на фіналі Кубка України спалили прапори Росії та терористів "ДНР"
Подорож футболки Шахтаря на Еверест
Це вже не перше сходження Валентина на Еверест з футболкою "гірників". Уперше він підняв її на "дах світу" у 2017 році.
Футболка Шахтаря на Евересті / фото альпініста
Що відомо про рекордсмена
- Валентин Сипавін родом з Харківщини. Він займається альпінізмом з 2000 року.
- У 2017 році він здійснив перше сходження на найвищу гору планети Еверест, яка має висоту 8848 метрів.
- Загалом Валентин вже вісім разів підкоряв вершину: у 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 і двічі у 2024, а також 9 травня 2025. Це безпрецедентне рекордне досягнення для українського альпінізму.
- Сипавін був членом збірної України з альпінізму та тричі ставав чемпіоном країни.
- Випускник факультету геології, географії, рекреації та туризму Харківського національного університету імені Каразіна є одним із найсильніших альпіністів та льодолазів України.