"Герої України мовчать 4 роки": перша олімпійська медалістка присоромила Бубку й Борзова

Після того як Владислав Гераскевич закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України, багато людей висловили підтримку ексглаві НОК, тоді як інші стали на бік скелетоніста. Свою думку з цього питання вирішила висловити також перша олімпійська медалістка в історії України Валентина Цербе.

Цербе висловила думку про відомих українських спортсменів із державними нагородами, які уникають обговорення теми війни. Колишня біатлоністка опублікувала свій пост на сторінці у фейсбук.

Що сказала Цербе про спортменів-зрадників?

Вона згадала своє звернення на початку війни до колишньої партнерки по збірній України, Олени Зубрилової, яка зараз працює в Білорусі.

Також колишня біатлоністка звернула увагу на відсутність коментарів від олімпійських чемпіонів та колишніх очільників НОК України, Сергія Бубки та Валерія Борзова.

4 роки мовчить людина, яка має державні нагороди країни, де йде війна і в якій вона народилася! 4 роки мовчать Герої України, мовчать наші рекордсмени, які мали б щохвилини кричати на весь світ про наш біль. Байдужість вбиває! Не чую Бубку та Борзова!,

– пише Цербе.

Після повномасштабного вторгнення, як зазначила олімпійська призерка, вона не спостерігала, щоб олімпійці – літні чи зимові – проводили зустрічі чи брифінги на місцях проведення Ігор.

Вона вважає, що Бубка, Борзов та інші мали б бути послами миру та привертати увагу міжнародної спільноти до припинення війни.

