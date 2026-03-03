"Герої України мовчать 4 роки": перша олімпійська медалістка присоромила Бубку й Борзова
- Валентина Цербе критикує відомих українських спортсменів, таких як Сергій Бубка і Валерій Борзов, за мовчання щодо війни в Україні.
- Владислав Гераскевич ініціював позбавлення Сергія Бубки звання Героя України та зареєстрував петицію щодо санкцій проти нього.
Після того як Владислав Гераскевич закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України, багато людей висловили підтримку ексглаві НОК, тоді як інші стали на бік скелетоніста. Свою думку з цього питання вирішила висловити також перша олімпійська медалістка в історії України Валентина Цербе.
Цербе висловила думку про відомих українських спортсменів із державними нагородами, які уникають обговорення теми війни. Колишня біатлоністка опублікувала свій пост на сторінці у фейсбук.
Що сказала Цербе про спортменів-зрадників?
Вона згадала своє звернення на початку війни до колишньої партнерки по збірній України, Олени Зубрилової, яка зараз працює в Білорусі.
Також колишня біатлоністка звернула увагу на відсутність коментарів від олімпійських чемпіонів та колишніх очільників НОК України, Сергія Бубки та Валерія Борзова.
4 роки мовчить людина, яка має державні нагороди країни, де йде війна і в якій вона народилася! 4 роки мовчать Герої України, мовчать наші рекордсмени, які мали б щохвилини кричати на весь світ про наш біль. Байдужість вбиває! Не чую Бубку та Борзова!,
– пише Цербе.
Після повномасштабного вторгнення, як зазначила олімпійська призерка, вона не спостерігала, щоб олімпійці – літні чи зимові – проводили зустрічі чи брифінги на місцях проведення Ігор.
Вона вважає, що Бубка, Борзов та інші мали б бути послами миру та привертати увагу міжнародної спільноти до припинення війни.
Що відомо про ситуацію з Сергієм Бубкою?
26 лютого 2026 року Гераскевич виступив у Верховній Раді з ініціативою позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Герой України та запровадити проти нього санкції.
Також український скелетоніст зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки, як стало відомо з сайту Кабінету Міністрів.
Частина українців критикує Бубку та Борзова, вимагаючи позбавити їх повноважень у МОК, адже вони не змогли ефективно захистити інтереси українського спортсмена Гераскевича від дискваліфікації на Олімпіаді-2026.
Бубка після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з країни та зараз проживає поблизу Монако, у містечку Ез.