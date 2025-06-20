Найбільше ним цікавляться в Англії. Керівництво Динамо готове відпустити свого лідера та виставило на нього солідний цінник, повідомляє 24 Канал із посиланням на TransferFeed.

Читайте також Мессі відзначився шедевром, який приніс його команді перемогу на Клубному ЧС: відео гола

Хто є фаворитом на підписання Ваната

"Біло-сині" спочатку хотіли отримати 20 мільйонів євро, але згодом підвищили свої вимоги до 25 мільйонів євро. Нижче цієї суми кияни не будуть розглядати пропозиції.

Зазначається, що головним фаворитом на підписання 23-річного форварда став англійський Сандерленд. Новачок АПЛ випередив Лідс, Евертон і Фулгем, які також слідкують за Владиславом Ванатом.

Очікується, що "чорні коти" погодяться сплатити ціну, яку виставило Динамо. Тож трансфер може відбутися вже найближчим часом, якщо нападник збірної України дасть на нього зелене світло.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Владислав Ванат провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 21 гол та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що напередодні київське Динамо дізналося свого першого потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" розпочнуть свій шлях у турнірі наприкінці липня.