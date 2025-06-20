Больше всего им интересуются в Англии. Руководство Динамо готово отпустить своего лидера и выставило на него солидный ценник, сообщает 24 Канал со ссылкой на TransferFeed.

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Кто является фаворитом на подписание Ваната

"Бело-синие" изначально хотели получить 20 миллионов евро, но впоследствии повысили свои требования до 25 миллионов евро. Ниже этой суммы киевляне не будут рассматривать предложения.

Отмечается, что главным фаворитом на подписание 23-летнего форварда стал английский Сандерленд. Новичок АПЛ опередил Лидс, Эвертон и Фулхэм, которые также следят за Владиславом Ванатом.

Ожидается, что "черные коты" согласятся оплатить цену, которую выставило Динамо. Поэтому трансфер может состояться уже в ближайшее время, если нападающий сборной Украины даст на него зеленый свет.

Справка. В сезоне-2024/2025 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне. В них он забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Напомним, что накануне киевское Динамо узнало своего первого потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" начнут свой путь в турнире в конце июля.