Нападник збірної України отримав важку травму та може пропустити залишок сезону

В чемпіонаті Іспанії підійшов до завершення 30-й тур сезону 2025 – 2026. На понеділок, 6 квітня, була винесена участь за участі Жирони.

Каталонський клуб приймав одного з грандів іспанського футболу Вільярреал. Інтерес до матчу був прикутий через участь у ньому двох українців, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Ванатом?

З перших хвилин на полі очікувано з'явились лідери Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат. Проте останньому не судилось довго пограти проти Вільярреала.

На 12-й хвилині Ванат отримав травму на рівному місці. Українець схопився за ногу та попросив заміну, після чого замість нього в гру зайшов Абель Руїс.

Як повідомляє канал Hospital Pass, Ванат травмував мʼяз задньої поверхні стегна. Про ступінь травми поки невідомо, для цього потрібно зробити МРТ.

Якщо травмованим буде лише мʼяз, то Владислав може пропустити від 3 до 8 тижнів. Якщо ж буде задіяне сухожилля, то це може бути історія до кінця сезону. Потрібно чекати офіційного висновку,

– написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Відзначимо, що навіть без Ваната Жирона змогла створити сенсацію. Перед перервою гравець Вільярреала Наварро відзначився автоголом, завдяки чому каталонці святкували мінімальну перемогу.

Що ж стосується Циганкова, то ексгравець Динамо відіграв увесь матч та долучився до створення двох гольових моментів. Єдиний удар від Віктора був заблокований. Sofascore оцінив гру українця у 7,0.

