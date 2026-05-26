Ванат відреагував на чутки навколо себе – чи може бути трансфер у клуб з Ліги чемпіонів

Нападник збірної України та каталонської Жирони Владислав Ванат прокоментував чутки навколо своєї кар’єри. Футболіст розповів, що наразі насправді відбувається.

Минулими вихідними Жирона попрощалась з елітним дивізіоном іспанського чемпіонату. Трохи пізніше Владиславу Ванату довелось коментувати розмови навколо свого майбутнього, його слова наводить "Динамоманія".

Чи веде Ванат перемовини з Вільярреалом?

Гравець спростував інформацію, яка 25 травня створила ажіотаж в українському інформаційному просторі.

Футболіст зазначив, що наразі не пов’язує свою кар’єру з учасником основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27.

На цей момент ніяких контактів з Вільярреалом не було і на цей момент я туди не переходжу. Якщо мій агент присутній на грі Вільярреалу - це не означає, що він веде якісь перемовини,

– сказав Владислав.

Зазначимо, що 14 травня представник спортсмена Олександр Карпов відвідав матч "жовтої субмарини", де сфотографувався з головним тренером Вільярреала Марселіно Гарсією.

Як минув сезон 2025/26 для Ваната?

Владислав поповнив ряди Жирони 1 вересня 2025 року, коли був викуплений у Динамо за 20 мільйонів євро. У першому закордонному сезоні 24-річний українець провів 33 матчу, у яких відзначився 12 голами та чотирма гольовими передачами.

Кампанію 2025/26 футболіст завершив достроково. У квітні Ванат отримав травму м'яза задньої поверхні стегна, саме під час матчу з Вільярреалом. У той момент до кінця сезону Ла Ліги залишалось вісім турів, а Жирона йшла на 12 місці з відривом від зони вильоту у вісім очок. Без основного центрфорварда колектив здобув лише чотири очка під час завершального відрізка чемпіонату.

Вільярреал виграв бронзові нагороди чемпіонату Іспанії та зіграє у найважливішому єврокубку.