"Змусить вас замовкнути": в Іспанії пророкують велике майбутнє футболісту збірної України
- Владислав Ванат відзначився голом у матчі Бетіс – Жирона, що завершився з рахунком 1:1, та отримав високу оцінку від іспанського журналіста Хонай Амаро.
- Після 13 турів Жирона має 11 очок і займає 18 місце в Ла Лізі, а в наступному матчі зустрінеться з мадридським Реалом.
У неділю, 23 листопада, відбулися поєдинки 13 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Бетіс вдома приймав Жирону.
Команди зіграли внічию з рахунком 1:1, а голом у складі гостей відзначився Владислав Ванат. Гру футболіста збірної України на своїй сторінці у соцмережі Х оцінив іспанський журналіст Хонай Амаро, інформує 24 Канал.
Читайте також Мессі переписав історію футболу, встановивши фантастичний рекорд
Що в Іспанії написали про виступ Ваната?
Він не погоджується з критикою, яку отримував нападник після переходу в Жирону. Експерт переконаний, що українець є чудовим підписанням для каталонців і з часом ставатиме тільки кращим.
"Критикуйте Владислава Ваната скільки завгодно, але він змусить вас замовкнути, як тільки Жирона почне грати трохи більш згуртовано та знайде впевненість. Він може здаватися відстороненим, але ні, він завжди наполегливо працює. Якщо він розуміє Браяна Гіля та Унахі... будьте обережні. Він буде чудовим нападником", – написав журналіст.
На думку Амаро, українець ще має знайти свою результативність і покращити командну гру в цілому. Але вже зараз його виступи заслуговують на компліменти.
Його робота на колектив заслуговує на похвалу. Він забезпечує багато простору, глибоко опускаючись, щоб отримати м'яч. Українець – справжній титан,
– додав іспанець.
Зазначимо, що в поєдинку проти Бетіса взяв участь також Віктор Циганков. Український вінгер провів на полі 65 хвилин і був замінений, коли Жирона ще вела в рахунку.
До слова. Протягом матчу Ванат, окрім гола, здійснив одну успішну спробу дриблінгу, зробив 32 дотики до м’яча та віддав 17 з 22 точних пасів. Також він виграв п'ять єдиноборств і заробив на собі два фоли. Статистичний портал Sofascore оцінив його виступ у 7,0 балів.
Зазначимо, що після 13 турів Жирона набрала 11 очок та посідає 18 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У наступному поєдинку команда Мічела вдома прийматиме мадридський Реал. Гра відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Що відомо про кар'єру Ваната?
Уродженець Хмельниччини є вихованцем київського Динамо.
У складі "біло-синіх" дебютував у 2021 році. В сезонах 2023/2024 і 2024/2025 став найкращим бомбардиром УПЛ, після чого перейшов у Жирону орієнтовно за 15 мільйонів євро.
За іспанський клуб поки провів 11 поєдинків у всіх турнірах. У них він забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.