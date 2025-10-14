У соцмережі сенсаційно "злили" наступний бій Ломаченка: у суперниках легенда боксу
- BoxRaw анонсував можливий бій між Василем Ломаченком та Менні Пак'яо, запланований на січень 2026 року.
- Ломаченко офіційно завершив кар'єру 5 червня 2025 року, але є інформація про його можливе повернення в ринг.
Доволі несподівано на офіційному акаунті BoxRaw, який є виробником боксерського мерчу на світовому ринку, з'явилась нова інформація про Василя Ломаченка. Стало відомо, що український боксер, який влітку повішав рукавиці на цвях, може знову вийти у ринг.
Паблік анонсував наступний бій легендарного Менні Пак'яо, який начебто запланований на січень наступного 2026-го року. Водночас BoxRaw розкрив ім'я потенційного суперника 46-річного філіппінця, який нещодавно повернувся на професійний ринг, пише 24 Канал.
Ломаченко може побитись із Пак'яо?
За інформацією виробника боксерського мерчу, серед потенційних суперників "Пак Мена" є несподівано Василь Ломаченко, який пішов на заслужену пенсію через проблеми зі спиною.
Відзначимо, що BoxRaw раніше спільно зі скандальним українським боксером випускали мерч.
Нагадаємо, що 5 червня 2025 року Ломаченко оголосив про закінчення своєї професійної кар'єри. Василь подякував Богу, батьку-тренеру, родині, своїй команді та навіть США. При цьому боксер не згадав у зверненні про Україну, її людей та війну проти Росії. Ломаченко, звісно, зробив це звернення російською мовою.
Нещодавно відомий блогер та волонтер Сергій Стерненко в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" висловився щодо скандальності Ломаченка. На думку активіста, колишньому боксеру варто заборонити безперешкодний виїзд із країни.
"Василь Ломаченко не повинен виїжджати за кордон, які у нього підстави? Забороніть це. Дивно, що йому досі дозволяють літати в США та з’являтися на відео з людьми Кадирова під час війни. Він досі не прибрав зі сторінки ролик із подякою "вєжлівим людям" під російськими прапорами. Ломаченко зробив свій вибір – і це вибір не на користь України", – розповідав Стерненко.
Які є останні новини про Менні Пак'яо?
Серед потенційних суперників "Пак Мена" називали Роландо Ромеро. Але його участь була під питанням через "духовний пошук" боксера.
Раніше Пак'яо розповідав, що готовий повернутись у ринг ще до кінця 2025 року. Мова йшла про грудень поточного року. Таку його заяву цитувало видання OLE.
Нагадаємо, що Мннні відновив кар'єру у ніч проти 20 липня 2025 року, коли переміг Маріо Барріоса у бою за титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Боксери провели повний двобій, а судді не змогли визначити переможця – 115-113 на користь Барріоса та нічия 114-114 (двічі). Це був перший після 4-річної паузи.
За спиною 46-річного боксера 73 бої – 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок та 3 мирові.