Доволі несподівано на офіційному акаунті BoxRaw, який є виробником боксерського мерчу на світовому ринку, з'явилась нова інформація про Василя Ломаченка. Стало відомо, що український боксер, який влітку повішав рукавиці на цвях, може знову вийти у ринг.

Паблік анонсував наступний бій легендарного Менні Пак'яо, який начебто запланований на січень наступного 2026-го року. Водночас BoxRaw розкрив ім'я потенційного суперника 46-річного філіппінця, який нещодавно повернувся на професійний ринг, пише 24 Канал.

Ломаченко може побитись із Пак'яо?

За інформацією виробника боксерського мерчу, серед потенційних суперників "Пак Мена" є несподівано Василь Ломаченко, який пішов на заслужену пенсію через проблеми зі спиною.

Відзначимо, що BoxRaw раніше спільно зі скандальним українським боксером випускали мерч.

Нагадаємо, що 5 червня 2025 року Ломаченко оголосив про закінчення своєї професійної кар'єри. Василь подякував Богу, батьку-тренеру, родині, своїй команді та навіть США. При цьому боксер не згадав у зверненні про Україну, її людей та війну проти Росії. Ломаченко, звісно, зробив це звернення російською мовою.

Нещодавно відомий блогер та волонтер Сергій Стерненко в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" висловився щодо скандальності Ломаченка. На думку активіста, колишньому боксеру варто заборонити безперешкодний виїзд із країни.

"Василь Ломаченко не повинен виїжджати за кордон, які у нього підстави? Забороніть це. Дивно, що йому досі дозволяють літати в США та з’являтися на відео з людьми Кадирова під час війни. Він досі не прибрав зі сторінки ролик із подякою "вєжлівим людям" під російськими прапорами. Ломаченко зробив свій вибір – і це вибір не на користь України", – розповідав Стерненко.

Які є останні новини про Менні Пак'яо?