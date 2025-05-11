Непереможений боксер, який знищив росіянина, кинув виклик чемпіону світу з України
- Реймонд Мураталла переміг Заура Абдуллаєва на вечорі боксу в США і став обов'язковим претендентом на бій проти Василя Ломаченка.
- Мураталла висловив бажання битися з Ломаченком, який володіє титулом IBF у легкій вазі.
У ніч проти 11-го травня відбувся грандіозний вечір боксу на Pechaga Arena у Сан-Дієго, США. В межах спортивного шоу від Top Rank Boxing Реймонд Мураталла бився проти Заура Адбуллаєва.
Американець продовжив йти без поразок, розмазавши росіянина в очній зустрічі. Поєдинок завершився перемогою Мураталли одноголосним рішенням суддів, повідомляє 24 канал.
Читайте також Промоутер Ломаченка оцінив шанси боксера на повернення у ринг
Мураталла хоче битись з Ломаченком
Реймонд Мураталла після перемоги над Зауром Абдуллаєвим став обов'язковим претендентом на бій проти Василя Ломаченка, який володіє титулом IBF у легкій вазі.
Непереможений американець висловився щодо бою проти Василя Ломаченка. Реймонд заявив, що він хоче битись з "Матрицею".
Звичайно, я хочу цей бій. Я є обов’язковим претендентом для нього, і саме цього ми очікуємо. Для мене буде честю вийти проти нього в ринг і мати його ім'я у своєму резюме. З нетерпінням чекаю цього бою,
– сказав Мураталла для Top Rank.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко востаннє бився у травні 2024 року. Тоді боксер переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.
Наразі майбутнє Ломаченка невідоме, адже Василь не повідомив про рішення щодо продовження або завершення кар'єри. Нещодавно чемпіон світу у легкій вазі втретє став батьком.