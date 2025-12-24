Тоді українець вразив публіку не тільки своїм виступом в ринзі. Перед боєм Олександр потішив фанатів на пресконференції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ready To Fight.

Як Усик "поцупив" фразу "Don't Push The Horses"?

Дюбуа та його команда самовпевнено розповідали про свою майбутню перемогу. Усик же поставив їх на місце. вимовивши вже культову фразу "Don't Push The Horses".

Дослівно вона перекладається "не жени коней", але українською є аналогічний вислів "не біжи поперед батька в пекло". Як пізніше стало відомо, цю фразу Олександр придумав не сам.

У 2021 році її вперше промовив відомий блогер та шоумен Василь Копчук, який відомий під псевдонімом Вася Харизма. Тоді він сказав "Don't Push The Horses" у фільмі "Чарівний глечик", про що він згадував під час передачі "Хто зверху".

Зрештою Усик надав нового життя цьому вислову влітку та навіть згадав про Харизму у себе в сторіз у інстаграм. Василь розповів, що це принесло йому додаткову популярність.

"Я такий чувак-гуцул, що у мене немає питання грошей. Як я можу сказати про це Усику? Я знаю, що у нього бабла – дай боже. Але сам факт, що це сказав Усик, людина, яка увійде в історію… Чи був зліт після цієї фрази? У мене був підйом і до цього. Але вона додала популярності, це факт", – розповів Василь.

Коли Усик згадав про мене в сторіз, у мене так лагнув мій iPhone 15. Я просто його вимкнув. Зранку прокидаюсь, у мене було 500 згадок в сторіз. На мене підписалось близько 15 тисяч живої аудиторії. Мені це допомогло в інстаграм сильно, на зйомки почали активно запрошувати,

– поділився спогадами комік.

Також Вася Харизма розповідав, що Усик передав йому свої боксерські рукавички. Шоумен виставив їх на благодійний аукціон, який пізніше сам Олександр і поширив.

Як Усик ставав абсолютним чемпіоном?