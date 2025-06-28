Зірковий боксер жорстко прибив суперника у важкому бою: відео
- Деонтей Вайлдер переміг Тіррела Герндона в головному бою на Charles Koch Arena у Вічіто, штат Канзас.
- Бій завершився достроковою перемогою Вайлдера після кількох нокдаунів суперника.
У ніч проти 28 червня відбувся грандіозний вечір боксу на Charles Koch Arena у місті Вічіто, штат Канзас. У головному поєдинку спортивного шоу Деонтей Вайлдер бився проти Тіррела Герндона.
"Бронзовий бомбардувальник" повернувся у ринг з перемоги. Поєдинок завершився не легкою, але достроковою звитягою 40-річного американця, повідомляє 24 канал.
Читайте також Суперник Усика – майстер з гасіння світла: підбірка брутальних нокаутів Дюбуа
Результат бою Вайлдер – Герндон
За всіма прогнозами Деонтей Вайлдер повинен був з легкістю перемагати Тіррела Герндона. "Бронзовий бомбардувальник" вже у другому раунді відправив суперника в нокдаун.
У третьому раунді Вайлдер продовжив активно атакувати Герндона, але Деонтей не зміг нормально влучити, аби завершити бій. У наступних двох раундах Тіррел зміг створити проблеми опоненту, здійснивши декілька влучних ударів в обличчя.
Деонтей Вайлдер згодом повернув собі ініціативу, двічі відправивши Тіррела Герндона в нокдаун у шостому раунді. Наступний раунд став фінальним і пройшов односторонньо.
Деонтей Вайлдер викинув чималу кількість ударів, на які Тіррел Герндон не зміг відповісти. У підсумку рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Деонтея.
Відео з бою Вайлдер – Герндон:
Раніше повідомляли, що Деонтей Вайлдер хотів би провести бій з Олександром Усиком. "Бронзовий бомбардувальник" зізнався, що завжди підтримував українського чемпіона.