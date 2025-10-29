Раптово помер колишній гравець збірної Англії Браун

Спортивний світ втратив ще одного колишнього футболіста. Відійшов у засвіти ексгравець Брістоль Сіті та молодіжної збірної Англії Марвін Браун.

Марвін Браун помер після боротьби із агресивним раком жовчних проток. Колишній футболіст проходив паліативне лікування, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Читайте також На війні з Росією загинув фанат Динамо Вадим Підлипенський

Чому помер Марвін Браун?

На жаль, 27 жовтня 2025 року жахлива хвороба "з'їла" ексфорварда Брістоль Сіті. Його серце перестало битись у віці 42-х років.

Після отримання діагнозу для підтримки родини Брауна створили сторінку на GoFundMe, де зібрали понад 65 тисяч фунтів.

Колишній клуб Брауна Брістоль Сіті висловив свої співчуття родині покійного.

Ми з сумом дізналися про смерть Марвіна. Він приєднався до академії у віці восьми років і став наймолодшим гравцем клубу – у 16 років і 71 день,

– йдеться у публікації клубу у соцмережі Х.

Натомість уболівальники організували благодійний матч, аби вшанувати пам'ять Марвіна Брауна.

Відзначимо, що раніше Марвін боровся з виразковим колітом, рідкісним захворюванням печінки та раком кишківника.

Що відомо про кар'єру Марвіна Брауна?

Колишній нападник, який виступав виключно в Англії.

Пограв за молодіжну збірну Англії. Мав два громадянства – Англії та Гондурасу.

У своїй кар'єрі Браун був гравцем одразу декількох клубів: Брістоль Сіті, Форест Грін Роверс, Йовіл Таун та інші клуби (дані Transfermarkt).

Заснував футбольну школу Total Pro Soccer, а також встиг здати на тренерську ліцензію UEFA A.

Нагадаємо, що 27 жовтня у Бразилії перекинувся автобус із фанатами Фламенгу, які прямували на матч-відповідь півфіналу Кубка Лібертадорес проти Расінга. На щастя, ніхто не загинув, але четверо із них перебувають у важкому стані.