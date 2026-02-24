Вже цього року відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше в історії відбудеться одразу в трьох країнах одночасно.

Мундіаль прийматимуть США, Канада та Мексика. Правда, щодо останньої виникли певні сумніви щодо організації через політичну проблему, повідомляє The Athletic.

До теми В Мексиці скасували футбольні матчі через масові заворушення після вбивства наркобарона

Чи гратимуть у Мексиці матч відбору ЧС-2026?

Останніми днями Мексику охопили масові протести та безлади через вбивство відомого наркобарона на прізвисько "Ель Менчо". Немесіо Осегера Сервантес був головою найбільш впливового наркокартелю країни "Нове покоління Халіско", повідомляє BBC.

Прибічники "Ель Менчо" стали влаштовувати мітинги, блокувати дороги та підпалювати автотранспорт і будинки. Крім того, за вбивства мексиканських правохоронців обіцяють грошову винагороду.

Через цей хаос Мексика може втратити право проведення міжконтинентального плей-оф до ЧС-2026. Стикові матчі, в яких будуть рзіграні два квитки на Мундіаль, проходитимуть у березні цього року.

Матч мають прийняти стадіони у Гвадалахарі та Монтерреї. Проте анонімний чиновник ФІФА заявив, що організація стурбована ситуацією у Мексиці.

Якщо країна не надасть гарантії безпеки проведення матчів, то ігри міжконтинентального плей-оф перенесуть в іншу країну. Щодо можливого позбавлення Мексики матчів фінальної частини чемпіонату світу, то наразі це питання не підіймається.