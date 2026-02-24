Чи прийматиме Мексика чемпіонат світу?

  • Мексика стане однією з трьох країн-господарок чемпіонату світу-2026 разом із США та Канадою. У країні мають пройти 13 зустрічей Мундіалю, в тому числі й матч-відкриття турніру.
  • Це вже третій Мундіаль в історії, коли Мексика виступає країною-господаркою після турнірів у 1970 та 1986 роках. Ігри мають прийняти стадіони у Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї.
  • До слова, свій перший матч на чемпіонаті світу збірна України може провести саме у Мексиці. Монтеррей прийме зустріч між переможцем плей-оф В зони УЄФА та Тунісом.
  • Для потрапляння на ЧС-2026 підопічним Реброва треба пройти Швецію, а також потім перемогти Польщу або Албанію. Ігри пройдуть 26 та 31 березня відповідно.