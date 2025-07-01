Перспективний велогонщик розбився на смерть під час змагання

У середу, 16 липня, в італійському муніципалітеті Понте розпочалися престижні молодіжні змагання з велоспорту Giro della Valle d’Aosta. Під час першого етапу, на жаль, сталася трагічна подія.

На трасі загинув 19-річний італійський велогонщик Самуеле Прівітера, повідомляє 24 Канал із посиланням на RaiNews. Він представляв команду Hagens Berman Jayco.

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Що сталося з Самуеле Прівітерою?

Юний спортсмен потрапив у страшну аварію під час спуску на великій швидкості. Наразі обставини трагедії розслідуються органами громадської безпеки.

За попередніми даними, італієць втратив рівновагу, через що вилетів з траси. Під час падіння в нього злетів шолом і Самуеле Прівітера ударився об металеву огорожу.

Він отримав важку черепно-мозкову травму. Спортсмена у критичному стані відвезли до лікарні, де він, на жаль, помер.

Це величезна трагедія, яку неможливо описати словами. Я ніколи не міг уявити собі подібне. Зараз усі матеріали мають бути передані поліції та Міжнародному союзу велосипедистів,

– заявив директор перегонів Ріккардо Морет.

До слова. Через трагедію організатори скасували другий етап гонки, який мав відбутися 17 липня. Змагання поновляться у п’ятницю і перед їх стартом заплановано хвилину мовчання в пам’ять про загиблого спортсмена.

Нагадаємо, що напередодні у ДТП загинув найстаріший марафонець світу. Йому було 114 років.