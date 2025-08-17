Фанати рівненського Вереса відзначилися благородним вчинком. Вони підтримали футболіста з команди суперника у важкий період, пише 24 Канал.

Як Судаков подякував вболівальникам Вереса?

Під час матчу вболівальники рівненської команди вигукували прізвище півзахисника Шахтаря: "Судаков, Судаков!". Крім того, вони вивісили напис: "Судаков, ми з тобою".

Такий вчинок вболівальників розчулив Георгія. Після завершення поєдинку він підійшов до фанатської трибуни, щоб віддячити. Судаков віддав свою ігрову футболку та висловив слова вдячності.

Цей момент потрапив на відео, яке опублікувала пресслужба "гірників".

Відео, як Судаков подякував фанатам Вереса

Зазначимо, що поєдинок у Рівному завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:0. Обидва м'ячі у Шахтаря забили праві захисники.

Наступний поєдинок команда Арди Турана зіграє у плей-оф Ліги конференцій. Суперником "гірників" буде швейцарський Серветт. Перший матч відбудеться 21 серпня.

