Легенда Манчестер Юнайтед виконав обіцянку Голанду і повторив "греблю вікінгів"

Збірна Норвегії стала головним відкриттям чемпіонату світу-2026. Команда Столе Сольбаккена повернулася на Мундіаль після 28 років відсутності та вперше в історії дійшла до чвертьфіналу.

Головною сенсацією турніру стала їхня перемога в 1/8 фіналу над п'ятиразовими чемпіонами світу – Бразилією (2:1) завдяки дублю Ерлінга Голанда. Також світ підкорив вірусний флешмоб норвезьких фанатів "гребля вікінгів", повідомляє 24 Канал.

Парі Вейна Руні та Ерлінга Голанда

Уболівальники синхронно імітували веслування на стадіонах Бостона та Нью-Джерсі, на Таймс-Сквер і навіть в американському метро. Тренд став настільки масштабним, що до нього приєднався парламент Норвегії прямо у сесійній залі.

Перед матчем проти Бразилії легенда Манчестер Юнайтед Руні, який працював експертом BBC на турнірі, пообіцяв: якщо норвежці виб'ють "селесао", він повторить "греблю вікінгів" у човні.

Після фінального свистка Голанд одразу нагадав англійцю про парі: "Вейні, друже, Вейн Руні… Чекаю, що ти вирушиш на прогулянку на веслах".

Руні підтвердив статус людини слова: "Можливо, доведеться зробити це на Гудзоні, коли ми будемо в Нью-Йорку".

Обіцянка виконана на Гудзоні

Опинившись у Нью-Йорку, Руні разом із колишніми футболістами Джо Гартом та Мікою Річардсом дійсно сів у човен. Вони відтворили знамениту "греблю" посеред річки Гудзон, записавши відеовідповідь для лідера збірної Норвегії: "Ерлінгу, як і обіцяв, ми влаштовуємо нашу греблю на Гудзоні".

‍♂️ Wayne Rooney said if Norway get to the quarter-finals he'll row down the River Mersey.



He's a man of his word.

pic.twitter.com/8RMKyORJkj — Football Tweet  (@Footballtweet) July 18, 2026

Повернення героїв до Осло

Казка Норвегії завершилася у чвертьфіналі. Команда у драматичній боротьбі поступилася Англії (1:2) лише у додатковий час після камбеку "трьох левів".

Попри виліт, на батьківщині збірну зустріли як тріумфаторів. Понад 100 тисяч уболівальників зібралися біля королівського палацу в Осло, де футболістів особисто привітав король Гаральд V.