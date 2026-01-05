Укр Рус
5 січня, 12:11
2

Усик відповів, чи планує стати президентом України

Северин Трач
Основні тези
  • Олександр Усик заявив, що не планує ставати президентом України і політика його не цікавить.
  • Усик планує провести ще два – три бої на професійному ринзі, зокрема, його наступним суперником стане американець Деонтей Вайлдер.

Олександр Усик взяв участь у бліц-інтерв'ю у межах проєкту Riyadh Season від Boxing Arabia. Український боксер розставив усі крапки над "і" щодо своїх планів на майбутнє.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі заявив, що не має намір стати президентом України. Загалом політика його не цікавить, пише 24 Канал з посиланням на офіційний Tik-Tok акаунт спортсмена.

Що Усик сказав про вибори президента?

Боксер, не вагаючись, відповів "ні" на запитання ведучого, чи буде він після завершення профі-кар'єри претендувати на роль глави держави. Усик чітко дав зрозуміти, що політика – це не та галузь, у якій він бачить своє майбутнє.

Натомість він продовжить працювати для своєї країни.

Я завжди це роблю. Але не як політик, а як спортсмен, просто як людина, 
– додав Усик.

Зверніть увагу! За даними статистичного порталу BoxRec, Олександр Усик провів 24 бої на профі-рівні, усі переможні, 15 з них нокаутом. 

Що відомо про наступні бої Усика?

  • Поки останній поєдинок українець провів 19 липня 2025 року, вдруге нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа та знову ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
  • У листопаді Усик відмовився від титулу WBO на тлі наміру організації зобов'язати його битися з Фабіо Вордлі. Натомість своїм наступним суперником Олександр обрав американця Деонтея Вайлдера.
  • Мегафайт з "Бронзовим бомбардувальником" може відбутися навесні 2026 року. Серед можливих місць проведення називають Саудівську Аравію, Сполучені Штати чи Велику Британію.
  • Загалом на профі-ринзі чемпіон збирається провести ще два – три бої, хоча раніше говорив про те, що наступний поєдинок стане останнім.