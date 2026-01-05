Усик відповів, чи планує стати президентом України

Олександр Усик взяв участь у бліц-інтерв'ю у межах проєкту Riyadh Season від Boxing Arabia. Український боксер розставив усі крапки над "і" щодо своїх планів на майбутнє.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі заявив, що не має намір стати президентом України. Загалом політика його не цікавить, пише 24 Канал з посиланням на офіційний Tik-Tok акаунт спортсмена.

Дивіться також Усику приготуватися: Ф'юрі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри

Що Усик сказав про вибори президента?

Боксер, не вагаючись, відповів "ні" на запитання ведучого, чи буде він після завершення профі-кар'єри претендувати на роль глави держави. Усик чітко дав зрозуміти, що політика – це не та галузь, у якій він бачить своє майбутнє.

Натомість він продовжить працювати для своєї країни.

Я завжди це роблю. Але не як політик, а як спортсмен, просто як людина,

– додав Усик.

Зверніть увагу! За даними статистичного порталу BoxRec, Олександр Усик провів 24 бої на профі-рівні, усі переможні, 15 з них нокаутом.

Що відомо про наступні бої Усика?