Від Усика до Світоліної: найвпливовіші зірки українського спорту 2025

Чимала кількість колишніх та чинних українських спортсменів є рупором та обличчям нашої країни на світовій арені. Багато із них стали символами гордості та стійкості України.

Національні гордості України виступають на лише на найкращих футбольних стадіонах. Також Україна славиться своїми боксерами легкоатлетами, тенісистками та іншими представниками в інших видах спорту, повідомляє 24 Канал.

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Найвпливовіші люди українського спорту

Розповідаємо про спортсменів, які є найвпливовішими не лише в Україні, а й на міжнародній арені. У цьому списку є не лише чинні спортсмени, а й ті, чия успішна кар'єра вже закінчилась. Саме ці представники українського спорту не дають світу забути про війну проти Росії, а їх перемоги приносять радісні емоції у сірі будні українців.

Олександр Усик

Беззаперечно одне із лідерських місць у рейтингу найвпливовіших чинних спортсменів України займає український чемпіон світу із боксу Олександр Усик. Вже 19 липня 2025 року боксер із Сімферополя може вкотре прославити Україну на увесь світ. У цей вечір боксу Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Для Олександра цей поєдинок буде 24-м у професіоналах. У попередніх боях Усик оформив усі перемоги (23), із них 14 разів боксер перемагав своїх суперників нокаутом.

Відзначимо, що український боксер вже частіше поговорює про закінчення кар'єри. Не виключено, що реванш проти Дюбуа стане одним із останніх у кар'єрі титулованого українця.

Попри підготовку до наступного бою, Усик не забуває про рідну країну, яка продовжує потерпати від російської агресії. Олександр звернувся до президента США та запросив Дональда Трампа в Україну. Боксер готовий надати очільнику Сполучених Штатів Америки власний дім, аби Трамп відчув на своїй шкірі ті жахіття, які переживають українці щодня.

Також він звернувся до Владіміра Путіна, якого назвав божевільним. Російський диктатор планує загарбати якомога більше українських областей.

Нагадаємо, що будинок Усика у Ворзелі (поблизу Києва) постраждав від окупантів. Там родина відомого боксера більше не може жити та навіть планує демонтувати його.

Еліна Світоліна

Ще однією топовою українською спортсменкою, яка має величний авторитет у світовому спорті, є перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка феєрично повернулась у Тур після народження доньки. Станом на 12 червня 2025 року Світоліна посідає 13-й рядок у рейтингу WTA, здобувши один трофей та заробивши понад 1,7 мільйона доларів.



Еліна Світоліна / Фото Getty Images

Колишня третя ракетка світу не гаяла марно часу під час вагітності. Світоліна присвятила себе допомозі рідній країні та продовжує це робити досі. Еліна відвідувала благодійні заходи, давала свої лоти на такі події та регулярно у коментарях іноземній пресі розповідала усю правду про війну в Україні.

Якщо раніше Еліна не так часто приїжджала на Батьківщину, то останніми роками Світоліна частіше приїздить на рідну землю. В Україні провідна тенісистка має Фонд, який опікується та займається вихованням юних дарувань українського тенісу. Вона організовує також майстер-класи для дітей у різних українських містах.

Довідка. Фонд Еліни Світоліної очолив управління жіночою тенісною збірною України у Кубку Біллі Джин Кінг на наступні чотири роки (2024-2027).

Вже після повернення на корт Світоліна була однією із перших, яка заговорила про рішення не тиснути руку ворожих суперницям із Росії та Білорусі. Далі Світоліну підтримали інші українські тенісистки. Також наші дівчата намагались переконати WTA, що рішення повернути росіянок та білорусок у Тур навіть у нейтральному статусі є неправильним вчинком. Однак достукатись до керівництва Жіночої тенісної асоціації не вдалось.

Ольга Харлан

34-річна фехтувальниця Ольга Харлан займає своє почесне місце у цьому списку найвпливовіших людей українського спорту. Уродженка Миколаєва є найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор (6 нагород). Таке звання Ольга отримала після двох завойованих медалей Ігор-2024 у Парижі ("золото" та "бронза").



Ольга Харлан / Фото Getty Images

На чемпіонаті світу у Мілані Харлан не лише продемонструвала патріотичну позицію, а й переписала правила фехтування. Ольга відмовилась після переможної зустрічі тиснути руку "нейтральній" росіянці Анні Смірновій, протягнувши шаблю. Згодом українку дискваліфікували начебто через "не прояв поваги" до суперниці. Однак це рішення спричинило фурор у спільноті. Після чого із Харлан зняли дискваліфікацію та змінили правила фехтування щодо рукостискання.

Також Харлан постійно висвітлює наслідки російської агресії у своїх соцмережах. Ольга розповідає світу про війну в її рідній країні, адже у Європі почали забувати про Україну.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх – ще один чудовий приклад, як потрібно прославляти Україну на увесь світ. 7 липня 2024 року легкоатлетка із Дніпра побила рекорд Стефки Констадінової, який тримався із 1987-го року. Магучіх підкорила планку на висоті 2,10 метра на Діамантовій лізі у Парижі.



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Після чого у Парижі стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту (2 метри). Частину із зароблених коштів Ярослава перевела українським зоозахисникам. Також стрибунка у висоту регулярно відзначається солідними донатами на українську армію.

У поточному році Магучіх просто немає рівних. Талановита спортсменка завоювала "бронзу" ЧС-2025 та "золото" чемпіонату Європи-2025. Ярослава двічі тріумфувала на етапах Діамантової ліги, а також інших міжнародних змаганнях.

Марта Костюк

Марта Костюк – друга українська тенісистка у цьому списку. 22-річна киянка не лише виступає на високому рівні, а й відома своєю підтримкою ЗСУ та волонтерською діяльністю.



Марта Костюк / Фото Getty Images

На початку квітня цього року у Львові була підписана тристороння угода про розвиток тенісу за участі Фонду Марти Костюк. Відзначимо, що Фонд Костюк спрямований на те, аби зробити теніс більш доступним для українських дітей.

Сама ж Марта Костюк у 2025-му році заробила 948 тисяч доларів та посідає 26-те місце у рейтингу WTA (друга ракетка України).

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко – легенда футбольну, який очолює Українська асоціацію футболу (від 25 січня 2024 року). Андрій Миколайович є одним із амбасадорів платформи United24. Вкінці вересня 2023-го Володимир Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником. Також Шевченко приймав українських біженців у власному домі у Лондоні.



Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Водночас Шевченко активно підтримує ініціативи з розвитку не лише дорослого футболу, а й дитячого та аматорського, а також інклюзію. Нещодавно Андрій Миколайович разом із іншими двома володарями "Золотих м'ячів" у Львів, аби презентувати ці три нагороди, які вперше в історії були разом.

На початку червня Україна взяла участь у товариському турнірі у Канаді, куди перевезли Музей українського футболу. Шевченко зазначав, що ця участь у турнірі за океаном має велике значення та вагомість для нашої країни.

Олександр Зінченко

Ще одним представником футболу у цьому списку є лівий захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко. 28-річний футболіст "канонірів" заснував благодійний фонд "Football For Ukraine", який допомагає українцям, які постраждали від війни.



Олександр Зінченко / Фото Getty Images

Зінченко багато донатить на армію та дає свої футболки на благодійні аукціони, де виручають кошти для України. Олександр, як і Шевченко, є одним із амбасадорів платформи UNITED24. Зінченко у парі із Шевченком організовували благодійний матч Game 4 Ukraine, у якому взяли участь світового футболу для збору коштів на підтримку українських шкіл.

Футболіст збірної України раніше висловлював свою готовність до служби в армії, якщо його призвуть.