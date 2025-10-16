Збірна України з футболу провалила старт відбору на чемпіонат світу-2026. Проте у жовтні команда здобула дві важливі перемоги й наразі має всі шанси вдруге в історії кваліфікуватися на світову першість.

Попереду на "синьо-жовтих" чекають зустрічі з прямими конкурентами в боротьбі за перші дві сходинки у групі – Францією та Ісландією. Перспективи нашої збірної у цьому відбірковому циклі оцінив її головний тренер Сергій Ребров, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Читайте також Випадковий стрім на грі України, який став фурором: інтерв'ю з творцем каналу "Кавуновий футбол"

Що сказав Ребров про відбір на ЧС-2026?

Він розповів, що ці поєдинки матимуть стратегічне значення, де тренерському штабу треба продумати чимало деталей. Також Сергій Станіславович назвав матч, який буде ключовим для України.

Я завжди кажу, що треба концентруватись на кожній грі, готуватись на кожну гру й після всього побачимо, який буде результат. Так у нас є шанси пройти з першого місця, але це дійсно будуть дві стратегічні гри, де треба думати, як використовувати гравців. Вирішальним буде матч проти Ісландії,

– сказав Ребров.

Також Сергій Ребров поділився думкою про своїх підопічних. Він вважає, що має кваліфіковану команду, яка вміє грати у футбол і розуміє свою відповідальність. Тому впевнений, що збірна України підійде до наступних матчів у бойовому настрої та зробить все, щоб потрапити на чемпіонат світу.

"Ми не чекаємо на позитивний настрій, ми чекаємо на настрій на боротьбу. В кожній грі настрій на те, щоб працювати, тому що важкі часи, гравці розуміють, для кого грають і віддаються максимально.

Думаю, що настрій повинен бути на концентрацію в кожному епізоді. Ці гравці знають як грати у футбол, дійсно високого рівня, але дуже важливо, щоб ми, коли виходили на поле, були командою та грали на 100%. Настрій на те, щоб показати свій максимум", – заявив тренер.

До слова. Єдиний раз збірна України відібралася на чемпіонат світу у 2006 році. Тоді "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Італії, яка врешті-решт здобула "золото".

Нагадаємо, що напередодні Віталій Кварцяний дав пораду Сергію Реброву. В коментарі Meta він заявив, що чинному наставнику нашої національної команди варто взяти приклад з Олега Блохіна під час відбору до ЧС-2006 і проявити максималізм.

"Напевно, нинішній тренер пам'ятає максималізм Блохіна, тож чому б і зараз не замахнутися на те, щоб виграти свою відбірну групу та напряму потрапити на Мундіаль, оскільки ці стикові матчі нам не завжди вдаються. Франції досить складно далися два поєдинки проти Ісландії (2:1 і 2:2). Ці результати дають привід говорити про те, що з французами можна грати та перемагати", – вважає Кварцяний.

За яких обставин Україна може потрапити на ЧС-2026?