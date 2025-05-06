Гравець Шахтаря заговорив українською у запальній рекламі: кумедні відео з Траоре

Лассіна Траоре вирішив розважити фанатів смішними роликами. На них нападник взяв участь у рекламі шампуню та мінеральної води.

Гравець Шахтаря Лассіна Траоре залишається одним із найбільш колоритних легіонерів клубу. Буркінієць вже чотири роки виступає в команді та став своїм в Україні.

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Лассіна запалює

Нещодавно нападник вирішив розважити фанатів клубу веселими відеороліками, повідомляє 24 Канал. В інстаграмі Шахтаря опублікували жартівливі відео за участю Траоре.

Лассіна взяв участь у рекламі шампуню та мінеральної води. При цьому 24-річний африканець показав не тільки майстер-клас із акторської гри, а ще і продемонстрував прекрасну українську мову.

Відео смішної реклами за участю Траоре:

Нагадаємо, що Траоре доєднався до Шахтаря у 2021 році. Донеччани заплатили Аяксу 10 мільйонів євро за нападника. Початок кар'єри в новому клубі видався потужним для гравця – 8 голів у десяти матчах.

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Втім восени Лассіна отримав важку травму. При цьому він став ледь не єдиним легіонером, який залишився у Шахтарі з початком повномасштабної війни. Зрештою за чотири роки Траоре забив 24 голи у 95 матчах за "гірників", а також двічі став чемпіоном України.