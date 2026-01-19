Як Дерюгіна виглядала у молодості: у мережі з'явилися архівні кадри з виступу гімнастки

Ірина Дерюгіна одна з найвидатніших українських гімнасток. Її спортивна кар'єра тривала з 1972 по 1982 роки.

Нещодавно у мережі з'явилися архівні кадри, на яких зображена молода чемпіонка світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Rhytmic Gymnastics.

Як Дерюгіна виглядала у молодості?

На відео можна побачити один із виступів юної Дерюгіної на змаганнях. Автор зазначив, що вона стабільно домінувала серед найсильніших гімнасток свого часу, поєднуючи складність, точність, а також бездоганну артистичність.

Відзначимо, що наразі Дерюгіна працює тренеркою, а також є президенткою Української федрації гімнастики. Нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону вона висловилася щодо російських спортсменів на клубних змаганнях.

"Ні, навіть не намагаються підійти до нас, але до них підходить увесь світ. Вони всі спілкуються. А ми – ні, з ними спілкуються всі. Ось зараз італійці взяли російського тренера",

– сказала Дерюгіна.

Що відомо про Дерюгіну?