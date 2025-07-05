У п'ятницю, 4 липня, в Таїланді відбувся турнір з тайського боксу ONE Friday Fights 115, який організував промоушен One Championship. У змаганнях взяв участь росіянин Олексій Балико, пише 24 Канал.
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Майстерний удар тайця зніс росіянина
Представник країни-агресорки зустрівся з тайським бійцем Гінгсанглеком. Поєдинок завершився феєричною поразкою росіянина.
У першому раунді таєць виконав удар з розвороту, ефектно нокаутувавши суперника. Рефері миттєво побачив, що росіянину стало зле та зупинив поєдинок.
Відео брутального нокауту
Перемогу у бою святкував тайський боєць, який відправив росіянина на болота.
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