В пятницу, 4 июля, в Таиланде состоялся турнир по тайскому боксу ONE Friday Fights 115, который организовал промоушен One Championship. В соревнованиях принял участие россиянин Алексей Балыко, пишет 24 Канал.

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Мастерский удар тайца снес россиянина

Представитель страны-агрессора встретился с тайским бойцом Гингсанглеком. Поединок завершился феерическим поражением россиянина.

В первом раунде таец выполнил удар с разворота, эффектно нокаутировав соперника. Рефери мгновенно увидел, что россиянину стало плохо и остановил поединок.

Видео брутального нокаута

Победу в бою праздновал тайский боец, который отправил россиянина на болота.

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