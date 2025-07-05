В пятницу, 4 июля, в Таиланде состоялся турнир по тайскому боксу ONE Friday Fights 115, который организовал промоушен One Championship. В соревнованиях принял участие россиянин Алексей Балыко, пишет 24 Канал.
Читайте также Умышленно ударил в пах: предатель Украины отличился позорным поступком на турнире ММА
Мастерский удар тайца снес россиянина
Представитель страны-агрессора встретился с тайским бойцом Гингсанглеком. Поединок завершился феерическим поражением россиянина.
В первом раунде таец выполнил удар с разворота, эффектно нокаутировав соперника. Рефери мгновенно увидел, что россиянину стало плохо и остановил поединок.
Видео брутального нокаута
Победу в бою праздновал тайский боец, который отправил россиянина на болота.
Ранее мы рассказывали, как Топурия уничтожил Оливейру в поединке за вакантный титул чемпиона легкого веса UFC.