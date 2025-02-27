Чарівна Білодід та тендітна Ястремська: підбірка українських спортсменок-холостячок
- П'ятірка найпривабливіших українських спортсменок-холостячок – Ірина Климець, Ганна Різатдінова, Влада Нікольченко, Дар'я Білодід та Даяна Ястремська.
- Кожна з цих спортсменок досягла значних успіхів у своїй спортивній кар'єрі, маючи численні нагороди та досягнення, але їх серця залишаються вільними.
Українські дівчата по праву вважаються одними з найгарніших у світі. Вони демонструють красу, силу духу та незалежність, зберігаючи при цьому жіночність та вишуканість.
В Україні чимало вродливих атлеток, які зачаровують шанувальників своєю красою. 24 канал зібрав п'ятірку найпалкіших українських спортсменок-холостячок.
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Ірина Климець
Ірина Климець / Фото з інстаграму легкоатлетки
Підбірку українських спортсменок-холостячок відкриває легкоатлетка Ірина Климець. Дівчина спеціалізується на метанні молота та є учасницею трьох Олімпійських ігор (2016, 2020, 2024).
Ірина є чемпіонкою Універсіади 2019 року, а також бронзовою призеркою командної європейської першості та Кубка Європи. Проте серце дівчини залишається вільним.
Ганна Різатдінова
Ганна Різатдінова / Фото з інстаграму гімнастки
Ганна Різатдінова знаходиться у списку українських спортсменок-холостячок. За свою кар'єру гімнастка здобула чимало нагород, але її серце досі залишається вільним.
Різатдінова має чимало медалей світової першості та чемпіонатів Європи. Найзначнішу нагороду Ганна здобула в у 2016 році в Ріо, завоювавши "бронзу" Олімпійських ігор у художній гімнастиці.
Вона також була одружена з олігархом Олександром Онищенком до 2019 року. У 2017 році Ганна Різатдінова народила сина Романа, якого наразі виховує.
Влада Нікольченко
Влада Нікольченко / Фото з інстаграму ексгімнастки
Також серед холостих українських спортсменок знаходиться Владислава Нікольченко. 22-річна ексгімнастка є бронзовою призеркою континентальної першості та чемпіонату Європи.
У 2022 році у Владислави виявили серйозну травму плеча. А у травні минулого року Нікольченко завершила спортивну кар'єру.
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки
Місце у серед українських спортсменок-холостячок також дісталось чарівній українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід. Борчиня є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.
Дар'я також має у послужному списку дві золоті медалі чемпіонату світу та три тріумфи на європейській першості. Раніше Білодід зустрічалась з захисником Динамо Денисом Поповим.
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з інстаграму тенісистки
У списку українських спортсменок, які мають вільне серце, опинилась Даяна Ястремська. 24-річна тенісистка є триразовою переможницею турнір WTA та здобула три титули ITF.
Даяна також має чотири перемоги над суперницями з топ-10 рейтингу Жіночої тенісної організації. Ястремська здолала Софію Кенін, Кароліну Плішкову, Барбару Крейчикову та Маркету Вондроушову.