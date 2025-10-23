Колишній футболіст збірної України закликав Ярмоленка не ганьбитися та завершити кар'єру

Андрій Ярмоленко планував повісити бутси на цвях після завершення сезону-2024/2025. У ньому він став чемпіоном України у складі київського Динамо й вирішив продовжити ігрову кар'єру ще на один рік.

Наразі його справи йдуть не найкращим чином – він втратив місце у стартовому складі та конфліктує з головним тренером Олександром Шовковським. Своєю думкою щодо 36-річного вінгера киян і його ситуації поділився колишній футболіст збірної України Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Що сказав Леоненко про проблеми Ярмоленка в Динамо?

Епатажний експерт вважає, що ветерану "біло-синіх" варто завершувати кар'єру гравця та переходити на керівну посаду. Також він наголосив на проблемі київського клубу, яка пов'язана з обмеженням ігрової практики у капітанів.

"Наведу сумний приклад. У свій час один капітан Динамо, Буяльський, сидів у запасі, тепер інший капітан на лавці – Ярмоленко. Треба Гіннеса сюди викликати, щоб зафіксував цей момент, як один капітан змінює іншого.

Такого ніде немає, тільки в Динамо може бути. Ярмоленку потрібно йти до Ігоря Михайловича Суркіса та займати місце спортивного директора, щоправда, не розумію навіщо, адже кияни все одно нікого не купують", – сказав Леоненко.

Ексфорвард Динамо також оцінив шанси Андрія Ярмоленка побити рекорд Максима Шацьких і стати найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги.

Щоб його побити, треба ще пару років грати. І що цей рекорд дасть Ярмоленку? Тут йому потрібно вибирати: ганьбитися далі заради рекорду або завершити кар'єру,

– заявив експерт.

Довідка. Максим Шацьких є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України зі 124 голами в активі. Андрій Ярмоленко відстає на десять м'ячів і поки посідає четверту сходинку в гонці голеадорів.

Нагадаємо, що 23 жовтня київське Динамо проведе матч Ліги конференцій проти Самсунспора в Лізі конференцій. Цей матч пропустить Ярмоленко, який цього дня святкує свій 36-й день народження, проте з іншої причини.

Що відомо про кар'єру Андрія Ярмоленка?