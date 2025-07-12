Англійські клуби готові оформити трансфер лідера збірної України

Віктор Циганков влітку цього року може покинути Жирону. Своєю грою на високому рівні протягом декількох сезонів український футболіст привернув до себе увагу іменитих клубів.

Циганков близький до того, аби змінити сонячну та вже звичну для себе Іспанію на похмурий Туманний Альбіон. Українським вінгером каталонців цікавляться в Англії, повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.

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Куди може перейти Циганков?

Жирона не проти продати Віктора Циганкова в це літнє міжсезоння. Оскільки, у клубі планують оновити склад команди, придбавши молодих та талановитих футболістів.

Відомо, що три клуби з чемпіонату Англії готові заплатити за трансфер Віктора Циганкова – 20 мільйонів євро. Перший претендент на українця – Сандерленд, який повернувся в АПЛ.

Віктором Циганковим цікавиться Крістал Пелес, що тріумфував у Кубку Англії 2024/2025. Також український вінгер може стати одноклубником Віталія Миколенка, адже Евертон теж зацікавлений у підписанні гравця Жирони.

До слова. Віктор Циганков у сезоні 2024/2025 зіграв у 32 матчах за Жирону в офіційних турнірах. За цей час український футболіст забив 2 голи та віддав 5 асистів.

Раніше повідомляли про те, що Віктор Циганков може возз'єднатись з українцями в європейському клубі. Українським футболістом, який представляє Жирону, цікавляться у Туреччині.