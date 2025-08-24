Трансферне вікно у Європі зовсім скоро закриється аж до зими. Проте Віктор Циганков ще встигає спробувати сили у новому клубі, чи навіть у новому для себе чемпіонаті.

Відомо, що зовсім скоро Циганков покине Жирону. На українського футболіста, що захищає кольори каталонського клубу, поклали око в Англії, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Де гратиме Циганков?

Віктор Циганков готовий розглянути варіанти щодо зміни клубу. Український футболіст повідомив керівництву Жирони про своє рішення покинути команду наприкінці літнього трансферного вікна.

Каталонці не проти відпустити Циганкова, але за певної умови. Жирона хоче отримати не менше 20 мільйонів євро за українського футболіста, а інші пропозиції будуть відхилятися автоматично.

Віктором Циганковим цікавляться три англійські клуби. Серед них Фулхем, Вест Хем та Борнмут.

До слова. Контракт Віктора Циганкова з Жироною розрахований до 2027 року. Минулого сезону український півзахисник зіграв у 32 матчах за "червоно-білих" в усіх турнірах, оформишви два голи п'ять асистів.

Раніше повідомляли про те, що в Іспанії високо оцінили гру Циганкова на старті сезону в Ла Лізі. Українець відзначився результативними діями.