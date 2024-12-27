У листопаді 2024 року 27-річний півзахисник отримав чергове пошкодження. Через це він пропустив чималу кількість матчів каталонців та національної команди.

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Коли Циганков повернеться на поле?

Як повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання AS, Віктор Циганков вже повернувся до тренувань із загальною групою Жирони. Також відновились майже всі травмовані гравці "червоно-білих".

У лазареті каталонців перебуває тільки форвард Боян Міоскі. Очікується, що Віктор Циганков зіграє на виїзді проти Алавеса в Ла Лізі – 11 грудня.

Зазначимо, що у поточному сезоні 27-річний хавбек зіграв лише в 10 матчах за Жирону. На свій рахунок Віктор Циганков записав всього один забитий м'яч.

Раніше лідер каталонського колективу та збірної Україні потрапив у список головних розчарувань сезону в Ла Лізі.