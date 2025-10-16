Зірка збірної України здивував образом героя із "Зоряних війн": космічні фото
- Віктор Циганков приміряв костюм Мандалорця з "Зоряних війн" і поділився фотографіями в інстаграмі.
- Циганков пропустив матчі збірної України через травму, але вже повернувся до тренувань за індивідуальною програмою.
Атакувальний півзахисник каталонської Жирони Віктор Циганков вкотре продемонстрував усю свою любов до культового фільму "Зоряні війни". Футболіст збірної України пішов на новий рівень, примірявши костюм одного з героїв.
27-річний правий вінгер Жирони виклав серію світлин у новому образі на своїй сторінці в інстаграмі. Віктор Циганков приміряв костюм Мандалорця, пише 24 Канал.
Як Циганков перетворився у героя "Зоряних війн"?
Циганков несподівано здивував своїх підписників таким крутим образом. Гравець позначив на фото офіційну сторінку фільму.
Я маю на увазі, що мені просто подобається,
– підписав фото Віктор.
Циганков в образі зі Зоряних війн / Фото з інстаграму Віктора
Згадка улюбленого фільму футболіста є на фото із місця Віктора у роздягальні Жирони. Відзначимо, що Циганков сидить поруч із іншим українським легіонером Владиславом Ванатом.
Які останні новини про Віктора Циганкова?
- Циганков пропустив жовтневі матчі збірної України у відборі на ЧС-2026 через ушкодження.
- Віктор вже повернувся до тренувань команди, але поки працював за індивідуальною програмою.
- Через травми Віктор взяв участь лише у двох матчах Жирони у поточному сезоні-2025/2026, відзначившись асистом (дані Transfermarkt).
Нагадаємо, що колишній тренер збірної України Йожеф Сабо в інтерв'ю "Українському футболу".назвав трьох гравців, які більше не є кадровими втратами для Сергія Реброва. Серед них знайшлось місце Циганкову.
"Він теж не є суттєвою втратою, бо практично не мав ігрової практики в цьому сезоні за свій клуб. Скільки він ігор зіграв? Циганков – безумовно талановитий гравець, але в нього шалений травматизм, ледь не кожну другу гру він ламається. Та він живе від травми до травми", – сказав Сабо.