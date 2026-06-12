Циганков відмовився грати за Жирону

Віктор Циганков повідомив керівництво Жирони про бажання покинути клуб цього літа. Українець не хоче грати в Сегунді після вильоту команди з Ла Ліги.

Після невдалого сезону для каталонців ситуація навколо одного з лідерів команди різко загострилася. За інформацією AS, Циганков уже офіційно дав зрозуміти клубу, що прагне змінити команду в найближче трансферне вікно.

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Що відомо про рішення Циганкова?

28-річний вінгер через свого представника надіслав керівництву Жирони лист, у якому пояснив, що його спортивні амбіції важко поєднати з нинішнім проєктом клубу. Основною причиною називають небажання футболіста виступати у другому дивізіоні Іспанії після вильоту команди з еліти.

При цьому Циганков не збирається розривати контракт в односторонньому порядку або тиснути на клуб. У листі наголошується, що він хоче знайти рішення, яке влаштує всі сторони.

Хто полює на Циганкова?

Контракт українця з Жироною чинний до літа 2027 року, тому каталонці не планують відпускати його за безцінь. За даними іспанських журналістів, клуб готовий розглядати лише пропозиції, близькі до суми відступних – близько 25 мільйонів євро. Додатково переговори ускладнює те, що Жироні належить лише 50% прав на гравця.

Інтерес до Циганкова вже приписують Трабзонспору, Аяксу, Еспаньйолу та кільком клубам англійської Прем’єр-ліги. Сам українець провів у Жироні понад сотню матчів і був одним із ключових футболістів команди в останні сезони.

Разом з Циганковим каталонський клуб може покинути і нападник Владислав Ванат. До нього теж проявляє інтерес Трабзонспор.