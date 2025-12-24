Лідер збірної України визначився із продовженням кар'єри: де виступатиме футболіст
- Віктор Циганков визначився з продовженням кар'єри в Жироні до літа 2026 року.
- Його майбутнє залежатиме від виступів у другій половині сезону та відсутності травм.
Віктор Циганков вже довгий час виступає за Жирону. Однак у ЗМІ часто з'являються чутки щодо потенційного відходу українського футболіста з каталонського клубу.
Сам футболіст визначився, де продовжить кар'єру. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Football Hub.
Де продовжить кар'єру Циганков?
За наявною інформацією, варіант з трансфером українського футболіста взимку не розглядається. Натомість лідер збірної України, скоріш за все, покине Жирону влітку 2026 року.
Головним фактором, який вплине на майбутнє футболіста, стане його виступ у другій половині сезону. Якщо Циганков зможе уникнути травм та покаже видовищну гру, то може опинитися у сильнішому європейському клубі.
Відомо, що пропозицію щодо трансферу півзахисника були і раніше. Однак постійні травми заважали переходу українця в іншу команду.
Нещодавно Циганков потрапив до символічної збірної 16 туру Ла Ліги від видання Marca. Українському футболісту склали компанію зірки Реала та Барселони – Джуд Беллінгем та Рафінья, а також інші представники іспанського чемпіонату.
Що відомо про Циганкова у поточному сезоні?
Лідер збірної України у поточній кампанії зіграв у 12 матчах за Жирону в усіх турнірах. На рахунку футболіста 6 результативних дій – 4 забиті м'ячі та 2 гольові передачі.
Нещодавно Циганков видав космічний матч за Жирону. Українцеь відзначився ефектним дублем у ворота Реала Сосьєда та приніс перемогу своїй команді.
Також з'явилася інформація, що відомий європейський клуб хоче підписати Циганкова. Він привернув увагу турецького Фенербахче.