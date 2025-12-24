Лідер збірної України визначився із продовженням кар'єри: де виступатиме футболіст

Віктор Циганков вже довгий час виступає за Жирону. Однак у ЗМІ часто з'являються чутки щодо потенційного відходу українського футболіста з каталонського клубу.

Сам футболіст визначився, де продовжить кар'єру. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Football Hub.

Де продовжить кар'єру Циганков?

За наявною інформацією, варіант з трансфером українського футболіста взимку не розглядається. Натомість лідер збірної України, скоріш за все, покине Жирону влітку 2026 року.

Головним фактором, який вплине на майбутнє футболіста, стане його виступ у другій половині сезону. Якщо Циганков зможе уникнути травм та покаже видовищну гру, то може опинитися у сильнішому європейському клубі.

Відомо, що пропозицію щодо трансферу півзахисника були і раніше. Однак постійні травми заважали переходу українця в іншу команду.

Нещодавно Циганков потрапив до символічної збірної 16 туру Ла Ліги від видання Marca. Українському футболісту склали компанію зірки Реала та Барселони – Джуд Беллінгем та Рафінья, а також інші представники іспанського чемпіонату.

Що відомо про Циганкова у поточному сезоні?