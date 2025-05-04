Фантастичний результат: український хокеїст став найкращим бомбардиром ЧС-2025
- Збірна України завершила ЧС-2025 з хокею на третьому місці в дивізіоні 1А, поступившись Японії з рахунком 2:3.
- Віктор Захаров став найкращим бомбардиром турніру з шістьма голами та двома асистами, відзначившись у кожному матчі.
Збірна України з хокею зупинилася за крок від підвищення в класі. У вирішальному матчі проти Японії підопічні Дмитра Христича поступилися з рахунком 2:3.
У румунському Сфинту-Георге завершився чемпіонат світу-2025 з хокею у дивізіоні 1А. Збірна України фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці, пише 24 Канал.
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Захаров виграв гонку бомбардирів на ЧС-2025 з хокею
За підсумком турніру форвард "синьо-жовтих" Віктор Захаров став найкращим бомбардиром. На рахунку 31-річного хокеїста шість закинутих шайб у п'яти матчах. Крім того, на рахунку українця ще два асисти.
За інформацією Суспільного, Віктор став першим хокеїстом збірної України у XXI столітті, який відзначався у кожному матчі чемпіонату світу.
Думаю, це якийсь фантастичний результат. Не можу це пояснити логічно, просто так вийшло,
– прокоментував свій виступ Захаров.
Усі результативні дії Захарова на ЧС-2025
- 1-й тур (Україна – Велика Британія 3:4): гол (1:2)
- 2-й тур (Італія – Україна 2:3 Б): гол (2:1)
- 3-й тур (Україна – Румунія 4:0): гол (1:0), асист (3:0)
- 4-й тур (Польща – Україна 1:4): дві шайби (1:1, 1:2)
- 5-й тур (Японія – Україна 3:2): гол (1:0), асист (2:3)
До слова, найрезультативнішим гравцем ЧС-2025 теж став українець. Андрій Денискін набрав 9 балів за системою шайба + асист (3+6).
У наступному році збірна України знову зіграє у Дивізіоні 1А. Будемо сподіватися, що "синьо-жовті" все ж зуміють вийти в еліту, де востаннє виступали у 2007 році.