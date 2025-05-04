Колишній гравець Шахтаря став рекордсменом АПЛ, перевершивши досягнення зірки МЮ

У суботу, 3 травня, відбулися матчі 35 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Астон Вілла вдома приймала Фулгем.

Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Попри поразку, цей поєдинок став особливим для бразильського футболіста "дачників" Вілліана.

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Видатний показник

Ексгравець Шахтаря вийшов на заміну на 76-й хвилині зустрічі. Ця поява на полі дозволила йому переписати історію англійського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу АПЛ.

36-річний вінгер став новим рекордсменом ліги серед південноамериканців за кількістю проведених ігор. Цей матч став для нього 326-м у чемпіонаті Англії.

Вілліан перевершив досягнення колишнього капітана Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсії. В еквадорця було 325 поєдинків в АПЛ.

Гравці з Південної Америки, які провели найбільше матчів в АПЛ

Вілліан (Бразилія) – 326 матчів; Антоніо Валенсія (Еквадор) – 325 Пабло Сабалета (Аргентина) – 303 Нолберто Солано (Перу) – 302 Серхіо Агуеро (Аргентина) – 275 Едерсон (Бразилія) – 273 Фернандінью (Бразилія) – 264 Роберто Фірміно (Бразилія) – 256 Лукас Лейва (Бразилія) – 247 Рішарлісон (Бразилія) – 240

До слова. Вілліан розпочинав сезон-2024/2025 у складі грецького Олімпіакоса, але взимку сторони вирішили припинити співпрацю. У січні Фулгем підписав із бразильцем угоду до завершення нинішньої кампанії. Він зіграв за "дачників" 11 ігор, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що в Англії Вілліан виступам також за Челсі й Арсенал. З "синіми" він здобував п'ять трофеїв.