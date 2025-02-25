Апеляція Борнмута щодо червоної картки Забарному відхилена: скільки матчів пропустить українець

Центрбек "вишень" отримав своє перше вилучення в кар'єрі в АПЛ. У найближчих іграх Забарний не зможе допомогти Борнмуту в боротьбі за путівку в Лігу чемпіонів.

Захисник збірної України Ілля Забарний відзначився негативним моментом в матчі 26 туру АПЛ. У матчі проти Вулверхемптона футболіст пішов у підкат прямою ногою.

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Забарному доведеться відпочити

Суддя після перегляду VAR виписав для Іллі пряму червону картку. Борнмут же не був згодним із рішенням судді та подав у футбольну асоціацію Англії апеляцію.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sportsrooter, протест "вишень" був відхилений. Це означає, що Забарному доведеться відсидіти триматчевий бан.

Центрбек пропустить матчі проти Брайтона та Тоттенхема в АПЛ, а також Вулверхемптона в Кубку Англії. Повернутися на поле Забарний зможе перед перервою на міжнародні матчі 15 березня. Тоді його команда битиметься вдома проти Брентфорда.

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Команда Андоні Іраоли веде боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. Борнмут посідає шосте місце в АПЛ, відстаючи від топ-четвірки всього на одне очко. Сам Забарний при цьому є ключовим гравцем "вишень", за яких повністю відіграв усі 26 матчів чемпіонату.