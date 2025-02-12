Гранду європейського футболу порадили підписати гравця збірної України
- Лондонському Арсеналу порекомендували звернути увагу на Іллю Забарного, як потенційну заміну Вільяму Саліба, якщо той перейде в мадридський Реал.
- Ілля Забарний вже зіграв 26 матчів за Борнмут у нинішньому сезоні, демонструючи стабільну гру на полі.
- Арсеналу може бути складно підписати Забарного, оскільки за його контрактом залишилося ще чотири роки.
Лідер Арсенала Вільям Саліба після сезону-2024/2025 може залишити лондонський клуб. Ходить чимало чуток щодо його переходу в мадридський Реал, тож "канонірам" можливо доведеться шукати французу заміну.
Ресурс Arsenal Insider порадив лондонцям звернути свою увагу на трьох футболістів, інформує 24 Канал. Усі вони виступають в Англійській Прем'єр-лізі.
Читайте також Ексгравець збірної України підписав контракт з клубом Серії А
Позитивна оцінка для Іллі
Однією з опцій журналісти назвали Іллю Забарного, який своєю успішною грою зацікавив уже низку інших іменитих клубів. Окрім українця вони виділили Діна Гейсена з Борнмута та Марка Гуехі з Крістал Пелас.
"Забарний є приголомшливим варіантом, враховуючи його вік та гру. 22-річний футболіст вже є основним гравцем у своїй команді, відмінно вписуючись у їхній енергійний стиль гри.
Правоногий захисник збірної України гарно вписався б у команду та продемонстрував би свої можливості як прямо зараз, так і в майбутньому. Однак, враховуючи, що за його контрактом залишилося чотири роки, Арсеналу може бути непросто його підписати", – йдеться у матеріалі.
Довідка. У нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 26 матчів за Борнмут у всіх турнірах. У кожному з них він зіграв з першої та до останньої хвилини.
Зазначимо, що наразі "вишні" посідають сьоме місце в АПЛ і лише на три очки відстають від зони Ліги чемпіонів. Свій наступний поєдинок вони проведуть 15 лютого проти Саутгемптона.