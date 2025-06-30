Світоліна підкорила новий рекорд на турнірах серії Grand Slam

В Англії стартував трав'яний турнір Вімблдон-2025. Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало розпочала виступ на топовому змаганні.

У першому колі Вімблдонського турніру Еліна Світоліна зустрічалася з угоркою Анною Бондар. За підсумком двох сетів перемогу святкувала українка, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Унікальне досягнення Світоліної

Ця перемога стала 21-ю для Світоліної у перших раундах турнірів серії Grand Slam. Таке досягнення Еліна встановила за останні сім років. Жодна інша тенісистка ще немає у своєму активі понад 20 перемог поспіль у першому колі "мейджорів".

Наразі єдиною тенісисткою, яка не поступалася за останні сім років на Грендслемах, є Ешлі Бартлі з Австралії. Проте на її рахунку лише 10 перемог.

Востаннє одеситка не проходила перший раунд "мейджорів" у 2018 році, коли на старті Вімблдону поступилася німкені Татьяні Марії.

Зазначимо, що кількість перемог Світоліної у першому колі Грендслемів досягла позначки 40. Загалом Еліна відсвяткувала 107 перемогу на найпрестижніших турнірах туру.

Перемоги Світоліної на Грендслемах

Australian Open – 29 перемог (41 матч)

Ролан Гаррос – 33 (45)

Вімблдон – 21 (31)

US Open – 24 (35)

У наступному колі Вімблдонського турніру Світоліна зіграє проти переможниці матчу Варвара Грачова (Франція) / Олександра Соснович (нейтральна).

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